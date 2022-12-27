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- Mevziyi terk eden Rus askerlere komutandan sopalı dayak
Mevziyi terk eden Rus askerlere komutandan sopalı dayak
- Haber Merkezi
- 27.12.2022 - 16:48
- Güncelleme : 27.12.2022 - 17:17
Rusya-Ukrayna savaşı 1 yılını doldurmak üzere.
Çatışmalar şu sıralar Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerde devam ediyor.
Özellikle Batı yardımları ile moral bulan Ukrayna güçleri, Rusları bölgeden çıkarmak için son dönemde büyük bir taarruz başlattı.
Bölgede şiddetli çatışmalar devam ederken Rusya kontrol altına aldığı bölgelerde tutunmak için çaba gösteriyor.
Rus general askerleri sopayla dövdü
Ukrayna askerlerinin bir Rus mevzisine saldırısı sonrasında yaşananlar ise kameraya yansıdı.
Mevziyi terk eden Rus askerlere Luhansk ordusunda tümgeneral rütbesinde bulunan komutan acımadı.
2 kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralnmasına neden olan askerlere sopa ile girişen komutan küfürler savurdu.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Mevziyi terk eden Rus askerlere komutandan sopalı dayak VİDEO