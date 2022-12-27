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Mevziyi terk eden Rus askerlere komutandan sopalı dayak

Mevziyi terk eden Rus askerlere komutandan sopalı dayak

Ukrayna saldırısında mevzilerini terk ederek 2 ölü 6 yaralı verilmesine neden olan Rus askerlere komutanlarının sopa ile gürüşmesi kameraya yansıdı.