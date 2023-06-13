Mevziyi terk eden Rus askerleri, silah arkadaşları tarafından vuruldu Çatışmaya girmek istemeyen ve yerlerinden ayrılan Rus askerleri, kurşunların hedefi oldu. Silah arkadaşları, kaçmaya çalışanları vurarak durdurdu.

ensonhaber.com Geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dönem dönem çatışmalar azalsa da devam ediyor. Ukrayna birliklerinin, Batı'dan aldığı finansal ve askeri destekle geniş kapsamlı karşı taarruza hazırlandığı konuşuluyor. Toparlanmaya çalışarak Rusya'nın ele geçirdiği yerleri yeniden geri almayı hedefleyen Kiev yönetimi karşısında Rus güçlerinin varlığı devam ediyor. Savaşın acımasız yüzü Böyle bir dönemde cepheden zaman zaman savaşın acımasız yüzünü gösteren görüntüler ortaya çıkıyor. Daha önce mevziyi terk eden Rus askerler, eli sopalı komutanlarından dayak yemişti. Bu kez, bulundukları mevziyi terk eden Rusya'ya bağlı askerlerin vurulduğu görüldü. Mevziyi terk edenleri vurarak durdurdular Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, hızla uzaklaşan Rus askerlerinin karşısına ağaçlık alandan başka Rus askerleri çıktı. Silahlarına başvuran ve kaçmaya çalışanlara engel olmak isteyen askerler, çareyi silah arkadaşlarının üzerine ateş etmekte buldu. Mermilerin hedefi olan askerlerin yere yığıldığı anlar havadan görüntülendi. Gözden Kaçmasın Mevziyi terk eden Rus askerlere komutandan sopalı dayak Haberin Detayları