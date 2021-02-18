Meyer-Landrut: AB-Türkiye arasında başka adımlar atılabilir

Meyer- Landrut, Mersin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin AB süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Mersin'e gerçekleştirdiği ziyaretinde, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili olarak, karşılıklı güvenin daha da geliştirmesiyle başka adımların inşa edilebileceğini söyledi.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Meyer-Landrut, Mersin'deki programı kapsamında Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret ederek basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de ziyarette bulunan Meyer-Landrut, yaptığı konuşmada Mersin'in tarım, ekonomi ve tarih alanlarındaki önemini öğrenip, keşfedecek olmanın kendileri için öneminden bahsetti.

SIĞINMACI VURGUSU

Meyer-Landrut, Türkiye'nin ve Mersin'in çok sayıda sığınmacıyı ağırladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, ülkenin farklı belediyelerinin ve Türk halkının nasıl büyük bir çabada bulunarak 4 milyon mülteciyi ağırladığını biliyoruz. Bu çerçevede şehriniz önemli sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu ziyaretimizde mültecilere yönelik destek programlarımızın size bu yükü kaldırma konusunda destek olmak için yürüttüğümüz programların ne kadar etkili olduğunu görmek için de bu ziyareti düzenledik. Projelerimizi ve programlarımızı görüp ne derecede etkili olmuşlar ona da bakmak istiyoruz. Türkiye'nin her seviyede, özellikle mültecileri illerde ağırladığı için belediyeler seviyesinde yürüttüğü çalışmaların ne kadar etkileyici olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye, çok sayıda insanı ağırlıyor. Biz de programlarımızla sizlere nasıl destek olabiliriz onlara bakıyoruz. Ayrıca bizim mali olarak destek verdiğimiz programlar ne kadar etkili olmuş onunla ilgili gözlemlerde bulunuyoruz."





AB ÜYELİK SÜRECİ

Meyer-Landrut, Vahap Seçer'in, "Milletvekilliği döneminde kişisel olarak AB sürecini destekleyen bir politikacıydım. AB'yi sadece ortak bir pazar değil, birçok yönüyle ortaklaşabileceğimiz bir medeniyet projesi olarak görüyordum ancak bugün geldiğimiz nokta arzu ettiğim bir durum değil. İlişkilerimizin tekrar başlamasını ve sürecin tekrar canlanmasını diliyorum." demesi üzerine, şunları kaydetti:

"AB ile Türkiye ilişkileri olması gereken noktada değil. Bunun da pek çok sebebi var. Umut ediyorum ki önümüzdeki haftalarda, aylarda, ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz, iş birliğimizi de en azından belli alanlarda daha güçlendirebiliriz. Bu çerçevede öncelikle karşılıklı güveni daha da geliştirirsek onun üzerine başka adımları inşa edebiliriz. İkinci konu olarak da size, belediyenize ve Türk toplumuna dünyanın en büyük mülteci nüfusunu burada ağırladıkları ve gösterdikleri çabalardan dolayı takdirlerimi iletiyorum."