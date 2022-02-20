İçinde 3 kişinin bulunduğu helikopter, insanların yüzdüğü plajın yakınına düştü. Kaza anı, saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Miami kentinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

Kentteki plajda insanların yüzdüğü ve güneşlendiği dakikalarda bir helikopterin hızla alçaldığı görüldü.

İçinde pilot ve iki yolcunun bulunduğu Robinson R44 tipi helikopter, plaja yakın bölgeye düştü. O sırada plajda korku dolu anlar yaşandı.

HELİKOPTER DÜŞTÜ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

İki yolcunun bel kırılması yaşadığı, pilotun durumunun da iyi olduğu belirtildi. Helikopterin düşme anında suda kimse bulunmazken, büyük çaplı bir faciadan dönüldü.

Federal Havacılık İdaresi, kazanın koşullarının henüz bilinmediğini ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Miami plajına helikopter düştü ViDEO