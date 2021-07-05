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    Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı yükseldi

    ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
    • AA
    • 05.07.2021 - 22:16
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    Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı yükseldi

    Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 27'ye ulaştığını bildirdi.

    118 KİŞİDEN HABER ALINAMADI

    Cava, enkaz altındaki 118 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.

    BİNANIN KALAN KISMI DA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILMIŞTI

    Florida’ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle dün yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

    Miami de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı yükseldi #1

    270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

    Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

    Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

    Miami de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı yükseldi #2

    Miami de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı yükseldi #3

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