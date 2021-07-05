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Miami'de bir kısmı çöken binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

Miami'de bir kısmı çöken binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı yetkililerin kontrolünde saniyeler içinde yerle bir oldu.