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    Miami'de bir kısmı çöken binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

    ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı yetkililerin kontrolünde saniyeler içinde yerle bir oldu.
    • AA
    • 05.07.2021 - 07:49
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 07:57
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    Miami'de bir kısmı çöken binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

    ABD’nin Florida eyaletinde, Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

    GERİ KALANI YIKILDI

    Söz konusu binanın kalan kısmı güvenli olmadığı gerekçesiyle yerel saatle 22.30'da yıkıldı.

    Kontrollü şekilde yıkılan bina dakikalar içinde yerle bir oldu.

    Miami'de bir kısmı çöken binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı VİDEO

    121 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

    Öte yandan yıkılma işlemlerine başlanmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilen binanın enkazında olduğu düşünülen 121 kişiden hala haber alınamıyor.

    Miami de bir kısmı çöken binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı #1

    24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Binanın enkazında bugüne kadar 3'ü çocuk 24 kişinin cesedine ulaşılabildi.

    Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

    Miami de bir kısmı çöken binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı #2

    Miami de bir kısmı çöken binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı #3

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