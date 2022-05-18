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Michelangelo'nun eseri açık artırmada 23 milyon euroya satıldı

Michelangelo'nun eseri açık artırmada 23 milyon euroya satıldı

Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo'nun eseri, Christie's Müzayede Evi tarafından yapılan açık arttırmada 23 milyon 162 bin euroya alıcı buldu.