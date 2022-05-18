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    Michelangelo'nun eseri açık artırmada 23 milyon euroya satıldı

    Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo'nun eseri, Christie's Müzayede Evi tarafından yapılan açık arttırmada 23 milyon 162 bin euroya alıcı buldu.
    • 18.05.2022 - 18:09
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    Michelangelo'nun eseri açık artırmada 23 milyon euroya satıldı

    Rönesans dönemi sanatçısı Michelangelo'nun yıllar sonra ortaya çıkan eskiz çalışması, müzayede evi Christie's tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te satışa sunuldu.

    23 milyon 162 bin euroya satıldı

    İtalyan sanatçının esri açık arttırmada 23 milyon 162 bin euroya satıldı.

    Eserin, İtalyan ressam Masaccio'nun Floransa'daki Brancacci şapelindeki “The Baptism of the Neophytes” Neofitlerin Vaftizi adlı freskinin yeniden üretimi olduğu belirtildi.

    İHA'nın haberine göre, yıllar sonra bir Fransız koleksiyonunda keşfedilen Michelangelo'nun çizimi en son 1907 yılında satılmıştı.

    Michelangelo nun eseri açık artırmada 23 milyon euroya satıldı #1Michelangelo nun eseri açık artırmada 23 milyon euroya satıldı #2




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