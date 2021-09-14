Michelle Bachelet: Mali'de yılın ilk yarısında 948 kişi öldürüldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Batı Afrika ülkesi Mali'de, yılın ilk yarısında 948 kişinin terör örgütleri ya da güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ikinci darbe sonrası Mali'de kaos devam ediyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM'nin İsviçre'deki Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 48'inci oturumunda, Mali'deki alarm veren insan hakları ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ŞİDDET OLAYLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Bachelet, ülkede 10 ay içinde yapılan Mayıs 2021'deki ikinci askeri darbenin ardından aşırılık yanlısı faaliyet ve şiddet olaylarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

İnsan hakkı ihlallerinin ülkenin daha önce saldırılardan etkilenmeyen güneyine dahi yayıldığına dikkati çeken Bachelet, faillerin cezasız kalmasının, güvenlik durumunu kötüleştiren önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

ÜLKEDEKİ GERGİNLİK GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Bachelet, yılın ilk yarısında 948 kişinin terör örgütlerinin saldırılarında veya Mali güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda öldürüldüğü, yaralandığı ya da kaçırıldığına da vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), daha önce nisandan hazirana kadar 527 sivilin, düzenlenen saldırı veya operasyonlarda kaçırıldığı, öldürüldüğü ya da yaralandığını duyurmuştu.

YABANCI ASKERLERİN KORUMASINA RAĞMEN TERÖR SALDIRILARI DURMUYOR

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.