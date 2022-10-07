Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cuhmurbaşkanı Erdoğan’ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle ilgili olarak "Kabul edilemez bu söylemin son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında dün akşam saatlerinde ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Doğru anladınız." yanıtını verdi.

Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." ifadelerini kullandı.

"Son bulmasını temenni ediyorum"

Bu gelişmenin ardından bugün Çekya'nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Konseyi Gayriresmi toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısında söyledikleri ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Miçotakis, "Çeviriden duyduklarım muğlak. Ben iyi olanı tercih edeceğim. Türkiye'nin başka hiçbir ülkenin ulusal egemenliğine dair bir düşüncesi olmadığı kısmını seçiyorum. Ülkemizin doğu Ege'deki adalara ilişkin ulusal egemenliğini sorgulamaya yönelik bu kabul edilemez söylemin son bulmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sorusu

"Tartışma masasına dönebileceğimize inanmak istiyorum"

Miçotakis, Türkiye'nin müttefik bulamayacağını savunarak, "Bazen bunları herkesin içinde söylemek iyidir. Hükümetim ve ben, hiçbir sorunun yanıtsız kalmasına izin vermeyeceğiz. Avrupa ailesinde biz böyle çalışıyoruz. Muhtemelen bu görüş alışverişinin bir yatıştırıcı olarak hareket edebileceğine ve nihayet güven artırıcı önlemleri konuşmak için tartışma masasına dönebileceğimize inanmak istiyorum. Katılan liderlerin tümünde kimin kışkırttığı, kimin bugünün jeopolitik bağlamına uymayan bir argümanı benimsediği konusunda bir fikirleri oluştu. Türkiye, iddia ettiği gibi AB ile verimli bir ilişkiye sahip olmak istiyorsa, rotasını değiştirmesi gerektiğini anlamalıdır. Bu yolda devam ettiği sürece Avrupa ailesi içinde hiçbir müttefik bulamayacaktır" dedi.

"Umarım yaptırımları uygulamak zorunda kalmayız"

İHA'nın aktardığına göre Türkiye’ye yönelik yaptırımların masada olup olmadığı sorusuna ise Miçotakis, Türkiye'nin bazı kırmızı çizgileri aşması durumunda Avrupa Konseyi'nin bir karar çerçevesinin olduğunu belirterek, "Yani çerçeve var ve umarım yaptırımları uygulamak zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.