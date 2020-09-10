Miçotakis, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Atina yönetimi, Doğu Akdeniz'de tansiyonu artırdığı bir dönemde dikkat çeken anlaşma yaptı.

Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi artıran Yunanistan ve destekçisi Fransa arasında yeni bir anlaşma gündeme geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Korsika Adası'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateynini kiralamasının masada olduğu ifade edildi.

MİÇOTAKİS İLE MACRON GÖRÜŞECEK

Avrupa Birliği’nin güney ülkeleri (MED7), bugün Fransa’nın Korsika adasında bir araya gelecek.

Yunan basını, zirve kapsamında Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek olan Miçotakis'in Fransa'dan savaş uçakları alacağını yazdı.

ATİNA'YA 18 RAFALE UÇAĞI SATACAKLAR

Görüşmede, Miçotakis’in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarını aradığını, bu bağlamda Fransa’dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetleri için de "Belharra" tipi fırkateyn alımının masada olacağı ifade edildi.

Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve 2019’da inşa edilen FREMM tipi iki fırkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı belirtildi.