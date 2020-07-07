Miçotakis: Türkiye ile aracılara ihtiyacımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Merkel'in bu konuya müdahale etmediğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Attika bölgesinde yayın yapan bir radyoya yaptığı açıklamada Türk-Yunan ilişkilerine değindi.

Türkiye ve Yunanistan’ın aralarındaki farklıklara rağmen konuşabilmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Bizler komşuyuz, önemli farklılıklarımız var, ancak bu konuşmamamız gerekir anlamına gelmiyor.” dedi.

"MERKEL MÜDAHALE ETMEDİ"

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan telefon görüşmesinin kendi inisiyatifi ile gerçekleştiğini belirten Miçotakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu konuda hiçbir müdahalesinin bulunmadığını söyledi.

"ARACILARA VE HAKEMLERE İHTİYACIMIZ YOK"

Miçotakis, “Şansölye’yi bilgilendirmiştim. Aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok. Resmi kurumsal iletişim kanallarımız yeniden çalışıyor ve danışmanlarımız konuşabiliyor.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİSTE DIŞINDA BIRAKILSIN DİYE DİRETMEDİK"

Miçotakis, Avrupa Birliği’nin (AB), 1 Temmuz’dan itibaren “güvenli” kabul ettiği ve sınırlarını açma kararı aldığı ülkeler arasına Türkiye’nin dahil edilmemesiyle ilgili sorular üzerine, AB’nin Türkiye ile diyaloğunun farklı bir mesele olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin listenin dışında bırakılması için direten ülke Yunanistan değildi.” diye konuştu.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜMDE ISRARCIYIM"

Kıbrıs sorununa değinen Miçotakis, bu konunun Türk-Yunan ilişkilerine etkisi olduğunu kaydederek, “Yunanistan, inkar edilemez egemenlik haklarını, kendi uygun gördüğü şekilde koruyacak. Diplomatik çözümde ısrar ediyorum.” ifadelerini kullandı.