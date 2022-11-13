Miçotakis'den Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı

Beyoğlun'daki patlamayla ilgili Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye'deki menfur saldırı haberiyle şok oldum ve üzdüm. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan patlamayla ilgili dünyadan birçok devlet lideri taziye mesjalarını iletti.

Taziye mesajı iletenlerden biri de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis oldu.

"Yunanistan, terörün her türlüsünü kesin olarak kınıyor"

Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye'deki menfur saldırı haberiyle şok oldum ve üzdüm. Yaralılara acil şifalar diliyor, kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı @RTErdogan ve Türk halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yunanistan, terörün her türlüsünü kesin olarak kınıyor." ifadelerini kullandı.