Miçotakis'ten Türkiye'ye şükran mesajı

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Yunanistan günlerdir yangın mücadelesi veriyor…

Başkent Atina ve Rodos Adası’ndaki yangınlar giderek alevlendi.

Ülke zor bir dönemden geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

Talimat üzerine Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderildi.

Türkiye’nin bu yardımı sonrası Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Miçotakis, paylaşımında şu cümleleri kullandı;

Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderen Türkiye’ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye.