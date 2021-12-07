Microsoft'un kurucusu Bill Gates Katar'da

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

KATAR EMİRİ SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Gates, ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bill Gates'i Emirlik Divanı'nda kabul etti.