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    Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

    Hamileliğinden dolayı Almanya'ya transfer edilemeyeceğini öğrenince kendini yakan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
    • AA
    • 24.02.2021 - 21:23
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 21:24
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    Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

    Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberinde, 21 Şubat Pazar günü Karatepe Sığınmacı Kampı'nda kalan 8 aylık hamile bir Afgan'ın kendini yaktığı belirtildi.

    2 çocuk annesi kadının çocuklarını çadır dışına çıkararak kendini ateşe verdiği öğrenildi.

    Mülteci statüsünde olan kadının hamileliğinden dolayı planlandığı şekilde Almanya'ya transferi yapılmadığı için bu yola başvurduğu aktarıldı.

    TEDAVİ ALTINDA

    Haberde, hastanede tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının, yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği bildirildi.

    Midilli Adası ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı #1

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