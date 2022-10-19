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    Mikaben, konser sırasında kalp krizi geçirerek öldü

    Haitili şarkıcı “Mikaben” lakaplı Michael Benjamin, Fransa'da verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:31
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    Mikaben, konser sırasında kalp krizi geçirerek öldü

    Gerçek adı “Michael Benjamin” olan Haitili şarkıcı Mikaben, Fransa'nın başkenti Paris'teki Accor Arena'da sahneye çıktı.

    Mikaben, konser sırasında bir anda yere yığıldı.

    Yerdeyken titreyen şarkıcının yardımına, hemen güvenlik görevlileri ile korumaları koştu.

    Kalbine yenik düştü

    Sağlık ekibinden bir kişi şarkıcıya müdahale etmeye çalışsa da, üzücü haber sonradan geldi.

    41 yaşındaki şarkıcının kalp krizi geçirdiği ve sahnede öldüğü belirtildi.

    Mikaben, konser sırasında kalp krizi geçirerek öldü ViDEO

    10 bin kişi izliyordu

    Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde yaşanan talihsiz olay, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

    Acı ölümün ardından alan boşaltılırken, Mikaben’in konser öncesi yayınladığı mesajında “Bugün büyük gün” diyerek, heyecanını paylaştığı görüldü.

    Babası da sanatçı

    1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve Mikaben takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin’in, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu olduğu öğrenildi.

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