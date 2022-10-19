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- Mikaben, konser sırasında kalp krizi geçirerek öldü
Mikaben, konser sırasında kalp krizi geçirerek öldü
- Haber Merkezi
- 19.10.2022 - 11:16
- Güncelleme : 19.10.2022 - 12:31
Gerçek adı “Michael Benjamin” olan Haitili şarkıcı Mikaben, Fransa'nın başkenti Paris'teki Accor Arena'da sahneye çıktı.
Mikaben, konser sırasında bir anda yere yığıldı.
Yerdeyken titreyen şarkıcının yardımına, hemen güvenlik görevlileri ile korumaları koştu.
Kalbine yenik düştü
Sağlık ekibinden bir kişi şarkıcıya müdahale etmeye çalışsa da, üzücü haber sonradan geldi.
41 yaşındaki şarkıcının kalp krizi geçirdiği ve sahnede öldüğü belirtildi.
Mikaben, konser sırasında kalp krizi geçirerek öldü ViDEO
10 bin kişi izliyordu
Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde yaşanan talihsiz olay, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Acı ölümün ardından alan boşaltılırken, Mikaben’in konser öncesi yayınladığı mesajında “Bugün büyük gün” diyerek, heyecanını paylaştığı görüldü.
Babası da sanatçı
1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve Mikaben takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin’in, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu olduğu öğrenildi.