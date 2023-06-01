Mike Pence, 2024 başkanlık seçimleri için aday olacak Cumhuriyetçiler arasında en popüler üçüncü isim olan Pence, adaylığını ilan ederek kampanya için harekete geçecek.

AA

ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için bir isim daha adaylığını ilan etmeye hazırlanıyor.

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olacak. Pence'in, adaylığını gelecek hafta duyurması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Pence, 7 Haziran'da Iowa eyaletinde yapacağı bir konuşmada, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurarak, başkanlık kampanyasına başlayacak.

En popüler üçüncü isim

"Eski patronu" Trump'a rakip olacak Pence, anketlerde Trump ve diğer Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis'in ardından en popüler isim olarak öne çıkıyor.

Ancak Morning Consult tarafından 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 56'sı Trump'ı, yüzde 22'si DeSantis'i desteklerken, Pence'in desteği yüzde 5 seviyesinde.

Adaylıklarını ilan eden diğer Cumhuriyetçiler

Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran diğer isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.

Demokratların adayları

Demokrat Parti'den ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.