Mike Pence, halka açık olarak koronavirüs aşısı yaptıracak

ABD başkan yardımcısının, aşının güvenilirliğini göstermek istediği belirtildi. Joe Biden'ın ise gelecek hafta aşı olacağı kaydedildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüs aşısı olmaya karar verdi.

Pence'in ofisinden yapılan açıklamada, Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams'ın, cuma günü Beyaz Saray'da koronavirüs aşısı olacağı duyuruldu.

AŞININ GÜVENLİĞİNİ KANITLAYACAK

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'da uzun süredir, aşının güvenirliğini kamuoyuna anlatmak için ne yapılabileceğinin konuşulduğu ve sonunda böyle bir yöntem bulunduğu belirtildi.

NBC News'in haberine göre, Başkan seçilen Joe Biden'ın ise gelecek hafta aşı yaptıracağı kaydedildi.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE AŞI OLACAK

Biden, Delaware'de yaptığı açıklamada, "Çizginin ötesine geçmek istemiyorum fakat (aşının) güvenli olduğunu Amerikan halkına gösterdiğimizden emin olmak istiyorum." diye konuştu.

Aşıyı herkesin gözü önünde olacağını dile getiren Biden, "Böylece aşı yaptırdığıma şahit olabilirsiniz." dedi.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 300 binden fazla kişi hayatını kaybederken, virüs 16,3 milyonu aşkın kişiye bulaştı.