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    Mike Pompeo, 2024 başkanlık adaylığı için Donald Trump ile yarışmaya hazır

    Pompeo, bir sonraki seçimler için Trump'a adeta meydan okudu. Adaylığını hiç kimsenin durduramayacağını söyleyen Pompeo, "Başkan olmam gerektiğine inanırsam yarışacağım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:04
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    Mike Pompeo, 2024 başkanlık adaylığı için Donald Trump ile yarışmaya hazır

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo, gözünü iki yıl sonra yapılacak seçimlere çevirdi.

    Pompeo, 2024 başkanlık seçimlerinde olası adaylık seçeneğini dışlamıyor.

    Trump'a meydan okudu

    Konuyla ilgili açıklama yapan Pompeo, Trump'ın kendisini Beyaz Saray yarışından caydırmasına izin vermeyeceğini söyledi.

    Güney Carolina eyaletinde kameraların karşısına geçen Pompeo, Trump dahil hiç kimsenin adaylık yarışına katılıp katılmama kararını etkileyemeyeceğini vurguladı.

    "Başkan olmam gerektiğine inanırsam yarışacağım"

    Pompeo, "Başkan olmam gerektiğine, Amerikan halkına sunacak bir şeyim olduğuna inanırsam yarışacağım." dedi.

    Ancak, Mar-a-Lago evine FBI baskını konusunda Trump'ı savunan Amerikalı siyasetçi, yaşananların "siyasi numara"dan başka bir şey olmadığını kaydetti.

    "Ev baskını, FBI'ın siyasallaştırılmış kullanımı"

    Mike Pompeo, "Bu, FBI'ın eski bir başkana, siyasi bir muhalife baskın yapmak için siyasallaştırılmış bir kullanımıydı. Ulusumuzda daha önce hiç olmamış bir şey." diye ekledi.

    Mike Pompeo, 2024 başkanlık adaylığı için Donald Trump ile yarışmaya hazır #1


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