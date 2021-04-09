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    Mike Pompeo, Fox News’te işe başladı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo’nun yorumcu olarak Fox News’te çalışmaya başlayacağı duyuruldu.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 04:52
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 04:57
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    Mike Pompeo, Fox News’te işe başladı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo’nun yeni işi belli oldu.

    Trump’ın en büyük destekçilerinden olan Fox News’da Pompeo’nun yorumcu olarak çalışmaya başlayacağı Fox News CEO’su Suzanne Scott tarafından duyuruldu.

    "DIŞ POLİTİKADA EN GÜVENİLEN İSİMLERDEN"

    Scott yaptığı açıklamada, “Mike Pompeo Amerika'da dış politika konusunda ve ulusal konularda en bilinen ve güvenilen isimlerden biri“ dedi. Scott, daha önce CIA başkanlığında da bulunmuş olan Pompeo’nun kendilerini takip eden milyonlarca izleyiciye farklı bir bakış açısı getireceğini belirtti.

    "SAÇMALIKLARDAN UZAK BİR BAKIŞ"

    Pompeo ise yaptığı açıklamada, “Eski bir diplomat ve Kongre üyesi olarak Fox News’te başlayacağım yeni görevde izleyicilere açık, jeopolitik ve uluslararası ilişkilerde saçmalıklardan uzak bir bakış ve Önce Amerika politikasının Amerika'nın rahatına ve güvenliğine getirdiği yardımları anlatacağım“ dedi.

    570 BİN DOLARDAN FAZLA ALACAK

    Pompeo’nun ekrana ilk çıkışının ise 9 Nisan'da "Fox & Friends" sabah şovunda olması planlanıyor. Pompeo’nun yıllık 570 bin dolarda fazla maaş alması bekleniyor.

    Pompeo’nun Fox News ile yaptığı anlaşmanın detayları açıklanmazken, anlaşma rakamının daha önce Trump yönetiminde ulusal güvenlik danışmanı olarak çalışmış John Bolton’un Fox News ile yaptığı yıllık 569 bin dolarlık anlaşmanın çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    Mike Pompeo, Fox News’te işe başladı #1

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