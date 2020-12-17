Mike Pompeo, koronavirüs vakasıyla teması sonrasında karantinaya girdi

Pozitif vakayla temas eden Pompeo, gözetim altına alındı. Gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'nın etkinliği iptal edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, karantinaya alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, koronavirüs testi pozitif çıkmış olan biriyle temaslı olduğu tespit edildi." denildi.

TESTİ NEGATİF, KARANTİNADA KALACAK

Gizlilik hakları dolayısıyla söz konusu kişinin kimliğinin açık edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.

TATİL RESEPSİYONU İPTAL EDİLDİ

Pompeo'nun karantinaya girmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tatil resepsiyonunu iptal etti.

Washington Post'un konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, bakanlık personeline gönderilen yazıda, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin iptal edildiği bildirildi.

Etkinliğe 180 yabancı büyükelçi, misyon şefleri ve eşlerinin davet edildiği kaydedildi.

The Hill, çarşamba günkü partinin iptalinin sağlık endişelerinden mi yoksa salı günkü partiye düşük katılımdan mı kaynaklandığının belli olmadığını aktardı.