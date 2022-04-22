Mike Tyson uçaktaki hayranını yumrukladı

Uçakta kendisini rahatsız eden gencin tavırlarına kayıtsız kalamayan Mike Tyson çılgına döndü.

Efsane isimlerden biri olan eski boksör Mike Tyson, şiddet görüntüleriyle gündeme geldi.

Florida seyahati için San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan uçağa binen Mike Tyson, iddialara göre arka koltuğunda oturan ve saniyeler önce fotoğraf çektirdikleri hayranı tarafından uzun bir süre rahatsız edildi.

Yumruklarıyla yanıt verdi

Bir süre sonra öfkelenmeye başlayan 55 yaşındaki Tyson, ayağa kalkarak yolcuyu yumruklar yağdırdı. Yolcunun suratı aldığı darbeler sonucu kan içinde kaldı.

Uçağı terk etti

Tyson'ın olay üzerine uçaktan indiği, darbedilen yolcunun ise sarhoş olduğu iddia edildi.

Mike Tyson uçakta kendisini kışkırtan bir kişiyi dövdü