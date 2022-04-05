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Mikolayiv bölge savcısı vatana ihanet suçundan gözaltına alındı

Mikolayiv bölge savcısı vatana ihanet suçundan gözaltına alındı

Ukrayna'nın saldırıdan en çok etkilendiği şehir olarak belirtilen Mikolayiv'de bölge savcısının hain olduğu ortaya çıktı. Yasa dışı faaliyetlere karışan savcı, gözaltına alınırken suçunu itiraf etti.