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- Mikolayiv bölge savcısı vatana ihanet suçundan gözaltına alındı
Mikolayiv bölge savcısı vatana ihanet suçundan gözaltına alındı
Ukrayna'nın saldırıdan en çok etkilendiği şehir olarak belirtilen Mikolayiv'de bölge savcısının hain olduğu ortaya çıktı. Yasa dışı faaliyetlere karışan savcı, gözaltına alınırken suçunu itiraf etti.
- İHA
- 05.04.2022 - 16:56
- Güncelleme : 05.04.2022 - 17:00
Rusya Ukrayna savaşı 41'inci gününde devam ediyor.
Rus saldırılarından en çok etkilenen şehirlerin başında ise Mikolayiv yer alırken, Bölge Savcısı Artiom Dykhtyarinka vatana ihanet suçundan gözaltına alındı.
YASA DIŞI FAALİYETLERDE BULUNDU
Ukrayna gizli servisi tarafından uzun süre takip altına alınan Bölge Savcısı Artiom Dykhtyarinka’nın, yasa dışı faaliyetlerine ilişkin kanıtları içeren bir cep telefonu, bilgisayar ve ekipmanlarına el konuldu.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Sorgulama sırasında gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetlerini itiraf etmesinin ardından Ukrayna ordusu tarafından savcının itiraf görüntüsü yayınlandı.