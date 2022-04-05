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    Mikolayiv bölge savcısı vatana ihanet suçundan gözaltına alındı

    Ukrayna'nın saldırıdan en çok etkilendiği şehir olarak belirtilen Mikolayiv'de bölge savcısının hain olduğu ortaya çıktı. Yasa dışı faaliyetlere karışan savcı, gözaltına alınırken suçunu itiraf etti.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:00
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    Mikolayiv bölge savcısı vatana ihanet suçundan gözaltına alındı

    Rusya Ukrayna savaşı 41'inci gününde devam ediyor.

    Rus saldırılarından en çok etkilenen şehirlerin başında ise Mikolayiv yer alırken, Bölge Savcısı Artiom Dykhtyarinka vatana ihanet suçundan gözaltına alındı.

    YASA DIŞI FAALİYETLERDE BULUNDU

    Ukrayna gizli servisi tarafından uzun süre takip altına alınan Bölge Savcısı Artiom Dykhtyarinka’nın, yasa dışı faaliyetlerine ilişkin kanıtları içeren bir cep telefonu, bilgisayar ve ekipmanlarına el konuldu.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Sorgulama sırasında gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetlerini itiraf etmesinin ardından Ukrayna ordusu tarafından savcının itiraf görüntüsü yayınlandı.

    Mikolayiv bölge savcısı vatana ihanet suçundan gözaltına alındı #1


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