Milli Savunma Bakanı Güler, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'den tebrik telefonu aldı Tümgeneral Bakıri, Bakan Güler'i yeni görevi dolayısıyla kutladı. Bakıri, Güler'i Tahran'a davet etti.

AA

Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Yaşar Güler'e kutlama mesajları gelmeye devam ediyor.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede görev üstlenen Güler'i tebrik etti.

İranlı mevkidaşıyla görüştü

İran resmi haber ajansı IRNA'daki bilgiye göre, Bakıri ile Güler arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Güler'i yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Bakıri, Türkiye ile İran'ın ortak barış ve dostluk sınırlarına sahip iki komşu olduğunu belirtti.

Güler'e Tahran daveti

İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Bakıri, Güler'i Tahran'a davet etti.

Milli Savunma Bakanı Güler de görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin giderek arttığına ve geliştiğine vurgu yaptı.