Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda temaslarda bulundu Bakan Güler, İngiliz ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakan Güler, NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Güler-Wallace görüşmesi

Buradaki toplantıya katılan Güler, ikili temaslarda da bulundu. Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İngiltere: Türkiye'yle küresel istikrarı destekliyoruz

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

NATO müttefikleri olan Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa ve küresel istikrarı desteklemek için birlikte çalışıyor.

Estonyalı mevkidaşıyla savunmayı ele aldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Estonyalı mevkidaşı Hanno Pevkur ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Pevkur, Güler'i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.