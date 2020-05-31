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ABD'nin Minneapolis kentinde, polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün ardından başlayan olaylar sonrası harabeye dönen kent, havadan görüntülendi.

ABD’nin Minneapolis kentinde gözaltına alınmaya çalışan 46 yaşındaki George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmişti.

Protestolarda göstericilerle, polis karşı karşıya gelirken, "Siyahilerin de hayatları önemlidir", "Bizi linç etmeyi bırakın" şeklinde sloganlar atıldı.

Floyd'un ölümünün ardından başlayan ve polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolar, 4. gününde de devam ediyor.

MİNNESOTA EYALETİ HARABEYE DÖNDÜ

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaleti olaylar sonrası harabeye döndü.

Harabeye dönen kentte, vatandaşlar zarar gören alanlarda temizlik çalışmalarına katıldı.

Minneapolis harabeye döndü VİDEO