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    Minneapolis'de polis barikatına karşı şemsiye barikatı

    20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın öldürülmesiyle sokağa dökülen göstericiler, polislere şemsiye barikatıyla direnmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 16:34
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    Minneapolis'de polis barikatına karşı şemsiye barikatı

    ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi genç Daunte Wright'ın çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

    Kent sokaklarında polisin sert müdahalesiyle karşılaşan bazı göstericiler, kendilerine şemsiyelerden barikat kurmaya başladı.

    Ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla karşılık veren polislere direnen yüzlerce göstericinin o anları ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    IRKÇILIK PROTESTOLARI ŞİDDETİNİ ARTIRDI

    Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi de ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

    Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

    Minneapolis'de polis barikatına karşı şemsiye barikatı

    Minneapolis de polis barikatına karşı şemsiye barikatı #1

    Minneapolis de polis barikatına karşı şemsiye barikatı #2

    Minneapolis de polis barikatına karşı şemsiye barikatı #3

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