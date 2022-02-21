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    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de Nicolas Sarkozy ile görüştü

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ailesiyle tatilini geçirmek üzere Mısır'da bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüştüğü bildirildi.
    • AA
    • 21.02.2022 - 18:39
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    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de Nicolas Sarkozy ile görüştü

    Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'deki makamında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir araya geldi.

    Sisi, Mısır ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Sarkozy'nin sunduğu katkılardan övgüyle söz etti. Mısır Cumhurbaşkanı, Sarkozy'nin tatil için ülkesini tercih etmesinden de ayrıca memnun olduğunu ifade etti.

    Sarkozy de Sisi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca kendisine ve ailesine gösterilen sıcak karşılama ile misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

    AİLESİYLE TATİLE GELDİ

    Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de hazır bulundu.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ailesi ile sömestir tatilini geçirmek üzere Mısır'a geldiği aktarıldı.

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire de Nicolas Sarkozy ile görüştü #1


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