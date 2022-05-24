Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den gıda fiyatlarına 'yapraklı' çözüm önerisi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, artan gıda fiyatları karşısında halka "Hz. Muhammed'in zor zamanlarda yaptığı gibi yaprak yemelerini" tavsiye etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, artan gıda fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sisi, vatandaşlarına ilginç bir tavsiye verdi.

Sisi, artan gıda fiyatları karşısında halka "Hz. Muhammed'in zor zamanlarda yaptığı gibi yaprak yemelerini" tavsiye etti.

"3 yıl boyunca yaprak yediler"

Gıda fiyatlarının artmasının halk içerisinde bir tepkiye neden olmayacağını söyleyen Sisi, "Mısırlılar, Hz. Muhammed ve sahabelerinin ambargoya uğradıkları sırada üç yıl boyunca yaprak yediklerinin farkındadırlar. Onlar ne peygamberden yemek istediler ne de yerin altından (zenginlik) fışkırmasını istediler." ifadelerini kullandı.

12 saat çalışmalarını istedi, kilo verin dedi

Öte yandan Sisi, 2019 yılında ekonomik verimin artması amacıyla Mısırlılardan 12 saat çalışmalarını istemişti.

Ayrıca ekonomik krizle boğuşan Mısır halkına "maddi birikim yapmak için kilo verin" diyen Mısır lideri, halkın tepkisini çekmişti.