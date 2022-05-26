Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, GKRY’li mevkidaşı Kasoulides ile görüştü

Kahire'de Kasoulides ile bir araya gelen Samih Şukri, Rum kesimiyle Akdeniz'de istikrarın artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Mısır'a gitti.

Resmi ziyaret kapsamında Kahire'ye bulunan Kasoulides, Dışişleri Bakanlığı konutunda Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü.

"İlişkilerimiz şeffaf"

Şukri, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mısır-GKRY ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.

Mısır-GKRY ilişkilerini “şeffaf” olarak nitelendiren Bakan Şukri, şöyle dedi:

"Doğu Akdeniz’de istikrarın artırılması için çalışıyoruz"

"Çünkü biz, iki halk arasındaki güçlü ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz’de istikrarın artırılması, Akdeniz’deki bazı zorluklara karşı iş birliği ve ortak çalışmaların artırılması gibi ortak ilkeler çerçevesinde çalışıyoruz."

Söz konusu ikili görüşmeye ilişkin Mısır Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yaptı.

Ele alınan konular

AA'nın haberine göre, açıklamada, Şukri ile Kasoulides'in başta ticaret, enerji ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini ve ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldığı kaydedildi.