Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Sergey Lavrov ile görüştü

Rus mevkidaşıyla bir araya gelen Şukri, Sisi'nin mektubunu verdi. Lavrov ile Şukri'nin arasında iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Rusya ile Mısır arasında dışişleri bakanları düzeyinde temas gerçekleşti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

SİSİ'NİN MEKTUBUNU GÖTÜRDÜ

Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin mektubunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmesi için Lavrov'a verdi.

Mısır basını, Şukri'nin, üç gün süreceği ziyareti kapsamında çeşitli Rus yetkililerle bir araya geleceğini aktardı.

MISIR İLE RUSYA ARASINDAKİ TARİHSEL BAĞLARA VURGU

Mısırlı bakanın Lavrov ile görüşme sırasında iki ülke arasındaki tarihsel bağlara vurgu yaptığı ve çeşitli alanlarda devam eden koordinasyona işaret ettiği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Sisi'nin mektubunu Lavrov'a verdi ViDEO

RÖNESANS BARAJI GÜNDEME GELDİ

Ortak basın toplantısı için Sergey Lavrov ile kameraların karşısına geçen Samih Şukri, Mısır ile Etiyopya arasında krize neden olan Rönesans barajını ele aldıklarını söyledi.

Şukri, barajın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal çözüme ulaşma çabalarını görüştüklerini kaydetti.

SURİYE VE LİBYA'DAKİ DURUM

Mısırlı bakan, Suriye ve Libya'daki durumu değerlendirdiklerini ifade ederek, Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek, istikrar ve güvenliği sağlamak konularında istekli olduklarını vurguladı.