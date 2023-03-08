Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye'deki deprem bizi çok üzdü Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Arap Birliği'nin toplantısı kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı deprem dolayısıyla çok üzgün olduklarını söyledi.

Arap Birliği'nin 159'uncu Dışişleri Bakanları Olağan Toplantısı, başkent Kahire'de yapıldı.

Toplantının başında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, toplantının açılışında bir konuşma yaptıç

"Deprem bizi çok üzdü"

Şukri yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı deprem bizi çok üzdü.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye’ye taziye dileklerini yineleyen Şukri, Arap dünyasının her iki ülkeyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

"Barış, Filistin devleti kurulmadığı sürece gerçekleşmeyecek”

Suriye ve Filistin meselesine de değinen Şukri, uluslararası ve Arap dünyasının kararları çerçevesinde Suriye krizinin en kısa sürede çözülmesinin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Filistin meselesi, Arap dünyasının ana konusu olmaya devam ediyor. Defalarca adil ve kapsamlı bir barıştan yana olduğumuzu vurguladık. Bu barış, Filistin devleti kurulmadığı sürece gerçekleşmeyecektir.”

Şukri ayrıca, İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerini reddederek kınadıklarını ve ülkesinin bu ihlaller karşısında Filistin halkını desteklediğini sözlerine ekledi.

Şukri depremden sonra Türkiye'ye ziyarette bulunmuş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti