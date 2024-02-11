Mısır, Gazze sınırına dikenli tel çekti İsrail'in Refah'a saldırmaya hazırlandığı bir dönemde Kahire yönetimi, olası göçmen akınına karşı tedbirlerini artıyor. Gazze sınırına inşa edilen duvar, dikenli tellerle çevrildi.

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ensonhaber.com

Yaklaşık 1 milyon Filistinli, İsrail ordusunun baskısı ve saldırıları nedeniyle güneye göç etmek zorunda kaldı.

Mısır sınırındaki Refah'a sığınmak zorunda kalan Filistinliler, şimdi de yeni bir saldırı tehdidi altında yaşıyor.

Kahire yönetimi, Mısır'a geçişleri durdurmak için sınırda tel örgülü önlemlerini artırıyor.

Dikenli teller çektiler

Kameralara yansıyan görüntülerde, sınırda inşa edilen duvarların sarmal dikenli tellerle çevrildiği görüldü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Mısır, yerin 6 metre derinliğinde ve üzeri dikenli tellerle kaplı duvar inşa etti.

Sınırda gözetim faaliyetleri arttı

Ayrıca sınır karakollarında setler inşa edilirken, gözetim faaliyetleri artırıldı. Söz konusu görüntülerde, duvarın üstüne üç katman halinde yerleştirilen dikenli teller dikkat çekiyor.

Öte yandan, Refah yakınındaki 13 kilometrelik sınır boyunca, güvenlik önlemleri kapsamında bazı yeni inşa çalışmalarının olduğu bildiriliyor.

Mısır'dan tank ve zırhlı personel taşıyıcılı önlem

Reuters, Mısırlı iki güvenlik kaynağına işaret ettiği haberinde şöyle dedi:

Mısır, Gazze sınırında güvenliği artırmak amacıyla son iki hafta içinde Sina'nın kuzeydoğusuna yaklaşık 40 tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.



Sevkiyat, İsrail'in askeri operasyonlarının Gazze'nin güneyindeki Refah kenti çevresine genişletmeye hazırlanmasından önce geldi.

Kuzeye göçü tetiklemeye çalışıyorlar

İsrail'in, saldırı öncesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine doğru hareketini isteyeceği konuşuluyor.

Bu arada Mısır, İsrail'i Gazze'ye yardım dağıtımını sınırlamakla suçluyor.