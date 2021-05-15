Gazze Şeridi’nde artan İsrail saldırılarında yaralanan siviller için, Mısır bölgeye 10 ambulans gönderdi.

İsrail’in Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları, Ramazan Bayramı’nda da devam ederken yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

On binlerce kişi evsiz kaldı.

Gazze Şeridi’nde düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişinin yaralandı. Filistinliler ateş altına alınmaya devam ederken, Mısır yaralanan Filistin vatandaşları için bölgeye 10 ambulans gönderdi.

YARALILAR MISIR’A GÖTÜRÜLECEK

Filistin’in Kahire Büyükelçisi Diab al-Louh tarafından yapılan açıklamada, ambulansların yaralıları Mısır’a götürmek için yola çıktığı ifade edildi.

Bu şekilde saldırılardan yaralı kurtulanların tedavi edileceğini belirtti.

Mısır, Gazze'ye ambulans gönderdi VİDEO



3 HASTANE GÖREVLENDİRİLDİ

10 ambulansın, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze’ye ulaştığı bilgisini verdi.

Ayrıca Al-Louh, tedavi için Mısır'da 3 hastanenin görevlendirildiğini dile getirerek Mısır'a teşekkür etti.