Mısır: İsrail, gerilimi azaltma çabalarını baltalıyor Kahire'den yapılan açıklamada, saldırıların, sükuneti sağlama girişimlerini sekteye uğrattığı belirtildi.

AA

İsrail'in Gazze saldırıları sonucu 13 sivil yaşamını yitirdi.

Türkiye, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetledi.

Bir açıklama da Mısır'dan yapıldı. Kahire yönetimi, İsrail'in, Filistin topraklarında gerilimi tırmandırmasını kınadı.

Mısır'dan İsrail'e tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında "uluslararası hukuka aykırı ve durumu kontrolden çıkarabilecek" saldırılarını tamamen reddettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskının kınandığı kaydedildi.

"Sükuneti sağlama ve gerilimi azaltma çabalarını baltalıyor"

İsrail'in söz konusu saldırılarının "Şarm eş-Şeyh" ve "Akabe" görüşmelerinde varılan mutabakatlar çerçevesinde sükuneti sağlama ve gerilimi azaltma çabalarını baltaladığı ifade edildi.

Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde de 19 Mart'ta İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi azaltmayı hedefleyen, Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı beşli toplantılar düzenlenmişti.

İsrail'in Gazze saldırısında 13 kişi öldü

İsrail ordusu tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de kauçuk kaplı mermiyle yaralanmıştı.