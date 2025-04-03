Mısır, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıları değerlendirdi

AA

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonrası tepkiler peş peşe geliyor..

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği son saldırıların en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

ULUSLARARASI ETKİN TARAFLARA ÇAĞRI

Uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen bu saldırılarla ayrıca kardeş Suriye'deki durumdan faydalanarak devletin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği aktarıldı.

Mısır, uluslararası etkin taraflara, "İsrail'in tekrarladığı ihlallere karşı sorumluluklarını üstlenmelerinin yanı sıra Tel Aviv'i Suriye topraklarında gerçekleştirdiği işgale son vermeye ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na saygı göstermeye zorlama" çağrısı yaptı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ordusu, dün akşam Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki bir askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

Ayrıca, Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.