Mısır medyası: 107 ton yakıt taşıyan iki tanker, Gazze'ye giriyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yardım geçişlerini engellemesi sonrası gelen uluslararası tepkiler üzerine geri adım attığı bildirildi. Bölgede havadan ve karadan sınırlı yardımlar yeniden sağlanmaya başlarken, hastanelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yakıt girişinin de gerçekleşmesi bekleniyor.

107 TON DİZEL YAKIT TAŞIYAN 2 TANKER

Mısır merkezli Al Qahera News kanalı, İsrail’in yardım kısıtlamasının ardından aylar sonra, 107 ton dizel taşıyan iki yakıt tankerinin Gazze’ye giriş için yola çıktığını duyurdu. Tankerlerin bölgeye ulaşıp ulaşmadığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.