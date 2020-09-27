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    Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze'de toprağa verildi

    Filistinli iki balıkçının Mısır ordusu tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, Filistinli balıkçılar için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 16:28
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    Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze'de toprağa verildi

     

    Mısır ordusu, Filistinli iki balıkçıyı öldürdü.

    Mısır'ın açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Filistinli iki balıkçı kardeş için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

    "MISIR HESABINI VERECEKSİN"

    Yüzlerce Filistinli'nin katıldığı cenaze töreninde, "Mısır bunun hesabını vereceksin" sloganları atıldı.

    Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze de toprağa verildi #1

    FİLİSTİNLİ BALIKÇILARIN ÖLDÜRÜLMESİ

    Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Mısır deniz kuvvetlerine ait hücum botları tarafından, Gazze açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının bulunduğu tekneye ateş açıldığını belirtmişti.

    Ayaş, ardından Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini ve diğer balıkçının yaralandığını açıklamıştı.

    Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze de toprağa verildi #2

    Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze de toprağa verildi #3

    Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze de toprağa verildi #4

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