Haberler

Dünya Haberleri

Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze'de toprağa verildi

Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze'de toprağa verildi

Filistinli iki balıkçının Mısır ordusu tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, Filistinli balıkçılar için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.