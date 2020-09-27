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- Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze'de toprağa verildi
Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze'de toprağa verildi
Filistinli iki balıkçının Mısır ordusu tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, Filistinli balıkçılar için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
- DHA
- 27.09.2020 - 16:28
Mısır ordusu, Filistinli iki balıkçıyı öldürdü.
Mısır'ın açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Filistinli iki balıkçı kardeş için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
"MISIR HESABINI VERECEKSİN"
Yüzlerce Filistinli'nin katıldığı cenaze töreninde, "Mısır bunun hesabını vereceksin" sloganları atıldı.
FİLİSTİNLİ BALIKÇILARIN ÖLDÜRÜLMESİ
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Mısır deniz kuvvetlerine ait hücum botları tarafından, Gazze açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının bulunduğu tekneye ateş açıldığını belirtmişti.
Ayaş, ardından Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini ve diğer balıkçının yaralandığını açıklamıştı.