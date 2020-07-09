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    Mısır ordusundan Libya sınırında tatbikat

    Mısır ordusundan Libya sınırında tatbikat

    Mısır basını, "Kararlı 2020" tatbikatının Türkiye'ye yanıt olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 21:45
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    Mısır ordusundan Libya sınırında tatbikat

    Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter milislerini destekleyen Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, tatbikat başlattı.

    Mısır merkezli Al Kahera Wal Nas televizyonu, Mısır ordusunun Libya sınırına yakın bir bölgede, "Kararlı 2020" adlı askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

    MISIR'DAN ASKERİ TATBİKAT

    Ankara, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH), verdiği destekle, Libya'da savaşın gidişatını değiştirdi. Hafter milisleri, ülkede stratejik yerleri kaybetmeye başladı.

    "TÜRKİYE'YE KARŞI"

    Tatbikatın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği askeri tatbikatlara yanıt olduğu belirtildi.

    Al Kahera Wal Nas Televizyonu, Twitter hesabından, "Mısır Silahlı Kuvvetleri batı sınırında (Libya), 'Kararlı 2020' tatbikatını yürütüyor." paylaşımını yaptı.

    Mısır ordusundan Libya sınırında tatbikat #1

    SİSİ: "SİRTE VE CUFRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

    Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" ifadesini kullanmış, UMH'ye bağlı güçlerin Sirte ve Cufra kentlerine harekat düzenlemesinin “kırmızı çizgiyi geçmek” olacağını savunmuştu.

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