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- Mısır ordusundan Libya sınırında tatbikat
Mısır ordusundan Libya sınırında tatbikat
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 21:45
Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter milislerini destekleyen Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, tatbikat başlattı.
Mısır merkezli Al Kahera Wal Nas televizyonu, Mısır ordusunun Libya sınırına yakın bir bölgede, "Kararlı 2020" adlı askeri tatbikat başlattığını duyurdu.
MISIR'DAN ASKERİ TATBİKAT
Ankara, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH), verdiği destekle, Libya'da savaşın gidişatını değiştirdi. Hafter milisleri, ülkede stratejik yerleri kaybetmeye başladı.
"TÜRKİYE'YE KARŞI"
Tatbikatın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği askeri tatbikatlara yanıt olduğu belirtildi.
Al Kahera Wal Nas Televizyonu, Twitter hesabından, "Mısır Silahlı Kuvvetleri batı sınırında (Libya), 'Kararlı 2020' tatbikatını yürütüyor." paylaşımını yaptı.
SİSİ: "SİRTE VE CUFRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" ifadesini kullanmış, UMH'ye bağlı güçlerin Sirte ve Cufra kentlerine harekat düzenlemesinin “kırmızı çizgiyi geçmek” olacağını savunmuştu.