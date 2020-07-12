Mısır'ın düzenlediği, Arap medyasında övgülerle yayınlanan Libya'ya gözdağı tatbikatında denizaltıdan füze fırlatma girişimi başarısız oldu.

Libya'da Türkiye'nin desteğiyle birlikte dengeler değişti..

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler darbeci Hafter'in ilerleyişini durdurmuştu.

Mısır ordusunun başarısız füze denemesi VİDEO

HAFTER'İN DESTEKÇİLERİ

Hafter, sahada gerilemeye ve köşeye sıkışmaya başlayınca, uluslararası ölçekte destekçilerinden sesler yükselmeye başladı.

Başta Fransa olmak üzere, Rusya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hafter'i destekleyen çıkışlar yaptı.

Son olarak, Mısır Devlet Başkanı El Sisi, Sitre şehrinin kırmızı çizgileri olduğunu ve savaş İlan edebileceklerini söyledi.

FÜZE DENEMESİ BAŞARISIZ OLDU

Hafter'i en açıktan ve yüksek sesle savunan Sisi, dün de Libya Hükümeti'ne gözdağı vermek için sınırda askeri tatbikat başlatmıştı.

Tatbikat Mısır, Suud ve BAE medyasında göklere çıkarılarak propagandaya dönüştürülse de Arap medyasında öve öve bitirilemeyen tatbikattan yayınlanan görüntülerde başarıdan eser yok.

Mısır Hükümeti bugün "Kararlı 2020" adı verilen askeri tatbikata ilişkin video yayınladı. Videoda Romeo sınıfı denizaltıdan gerçekleştirilen Harpoon anti-gemi füzesi atışında başarısız olunduğu gözüküyor.