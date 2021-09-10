Mısır: Türkiye ile ilişkiler bu yıl yeniden kurulabilir

Mısır: Türkiye ile ilişkiler bu yıl yeniden kurulabilir

Başbakan Madbuli, Ankara ile sürdürülen görüşmelerin geleceğine dair beklentilerini aktardı.

Türkiye ile Mısır arasında istişarelerin ikinci turu Ankara'da yapılırken, Kahire'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ankara ile yürütülen müzakereleri değerlendiren Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz." şeklinde konuşmuştu.

"ÇOK FAZLA GELİŞME VAR"

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli de aynı medya kuruluşuna verdiği demeçte, "son birkaç ayda çok fazla gelişme" olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER BU YIL KURULABİLİR"

Ankara ile ilişkileri düzeltme konusundaki isteğini ortaya koyan Madbuli, "Çözüm bekleyen sorunların aşılması halinde, Türkiye ile diplomatik ilişkiler bu yıl yeniden kurulabilir." ifadesini kullandı.

LİBYA MESELESİ

Madbuli, meselelerden birinin Libya konusu olduğunu dile getirdi. "Libyalılar, kendi geleceklerine karar vermeli." diye konuştu.

Bloomberg'ün haberinde Türkiye'nin ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile temas halinde olduğu aktarıldı.