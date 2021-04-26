Mısır'da 2 bin 674 mahkum daha affedilerek serbest bırakıldı

Mısır'da 2 bin 674 mahkum daha affedilerek serbest bırakıldı

Mısır'da Sina Yarımadası'nın kurtuluş günü münasebetiyle 2 bin 674 mahkum hakkında af kararı çıktı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 25 Nisan Sina Yarımadası'nın kurtuluş günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yayınlanan cumhurbaşkanlığı affı kapsamında, 2 bin 674 mahkumun kalan hapis cezalarının affedilerek serbest bırakıldığı belirtildi.

KOŞULLAR AÇIKLANMADI

Serbest bırakılanların af şartlarına uygun kişiler olduğu aktarılan açıklamada, koşulların ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

RAMAZAN VESİLESİYLE 1686 MAHKUM SERBEST BIRAKILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, 20 Nisan'da da 1686 mahkumun Ramazan ayı vesilesiyle salıverildiğini açıklamıştı. Mısır kanunlarına göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin milli ve dini günlerde mahkumların bir kısmının cezalarını kaldırma yetkisi bulunuyor.