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    Mısır'da 3 kişinin yaralandığı kaza

    Sürat sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, düğün salonunun önünde bekleyen yayaların arasına daldı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 09:39
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    Mısır'da 3 kişinin yaralandığı kaza

    Mısır'ın kuzeyindeki Sharkia vilayetine bağlı Al-Mazraqa köyünde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, düğünü trajediye çevirdi.

    Otomobil, düğün salonu önünde bekleyen 2 kadın ile 1 çocuğa çarptı.

    AĞIR YARALANDILAR

    3 kişi çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, Mısır medyası yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti. Faqous General Hospital'e kaldırılılan yaralılardan birinin komada olduğu öğrenildi.

    Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Mısır'da 3 kişinin yaralandığı kaza ViDEO

    Mısır da 3 kişinin yaralandığı kaza #1

    Mısır da 3 kişinin yaralandığı kaza #2

    Mısır da 3 kişinin yaralandığı kaza #3

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