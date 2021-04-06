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    Mısır'da 51 İhvan üyesi 5 yıllığına terör listesine alındı

    Mısır'da, 51 Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesinin, 5 yıl süreyle "terör listesine" dahil edildiği açıklandı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 00:44
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    Mısır'da 51 İhvan üyesi 5 yıllığına terör listesine alındı

    Devlet gazetesi el-Ahram'ın haberine göre, Başsavcılık, 26 İhvan üyesinin isimlerinin, 5 yıl boyunca "terör listesine" alınmasına karar verdi.

    5 YILLIĞINA TERÖR LİSTESİNE ALINDILAR

    Haberde, Güney Kahire Ceza Mahkemesinin de 25 İhvan üyesinin, 5 yıllığına "terör listesine" alınmasına hükmettiği ifade edildi.

    SAYI 6 BİN 602'YE ULAŞTI

    El-Yevm es-Sabi gazetesi, ocak ayında, Mısır'da "terör listesine" alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

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