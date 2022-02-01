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- Mısır'da bir çocuk, 3. kattan düşmek üzereyken kurtarıldı
Mısır'da bir çocuk, 3. kattan düşmek üzereyken kurtarıldı
Mısır’ın başkenti Kahire’de bir çocuck binanın 3. katından sarktı. Düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.
- İHA
- 01.02.2022 - 00:05
Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeydoğusundaki Ain Shams bölgesinde bir binanın 3’üncü katında bulunan dairenin penceresinden sarkan küçük çocuk son anda kurtarıldı.
Mısır'da bir çocuk, 3. kattan düşmek üzereyken kurtarıldı - Video
DÜŞME İHTİMALİNE KARŞI BATTANİYE AÇILDI
Çevredeki vatandaşlar çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açarken, alt katta oturan komşular camdan yukarı çıkarak küçük çocuğu kurtardı.
Çevredekiler tarafından anbean kaydedilen kurtarma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki Mısırlı genç “kahraman” ilan edildi.