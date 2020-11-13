Mısır'da bir kişi kendisini yaktı

Mısır'da bir kişi kendisini yaktı

Mısır'daki yaşam koşullarını protesto eden bir kişi, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı’nda kendini ateşe verdi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda 40 yaşlarındaki bir kişi, üzerine benzin dökerek kendisini yaktı.

MISIR'DAKİ YAŞAM KOŞULLARINDAN ŞİKAYETÇİYDİ

Kendini ateşe vermeden önce şahsın, Mısır'daki yaşam koşullarından şikayetçi olduğu belirtildi.

Şahsın kendisini ateşe vermesinin ardından çevredekilerin adamı söndürmek için müdahale ettiği görüldü. Adamın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Sosyal medya kullanıcıları ise yaşanılan olayı, Arap Baharı'nın başlamasına neden olan Tunuslu genç Muhammed Buazizi'nin kendisini yakmasına benzetti.

Mısır'da bir kişi kendisini yaktı İZLE







