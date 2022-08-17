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    Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 25 kişi daha serbest bırakıldı

    Mısır'da, Cumhurbaşkanlığı affıyla biri gazeteci olmak üzere ihtiyati olarak tutuklu bulunan 25 kişinin daha serbest bırakıldığı bildirildi.
    • 17.08.2022 - 18:41
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    Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 25 kişi daha serbest bırakıldı

    Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

    Resmi verilere göre Mısır genelinden ulusal diyalog sürecine katılmak üzere form dolduranların sayısı 96 bini aşmıştı.

    Mısır'ın El-Ahram gazetesinde yer alan haberde, "serbest bırakma kararının, Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi, savcılık ve ilgili kurumlar arasında sağlanan koordinasyondan sonra uygulandığı" bildirildi.

    25 kişi serbest bırakıldı

    Gazetenin haberinde, serbest bırakılanların arasında gazeteci Seyyid Abdullah'la beraber 25 kişinin olduğu kaydedildi.

    Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine sahipken, ülke Cumhurbaşkanı kesin hükümlere mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme hakkına sahip.

    Mısır da Cumhurbaşkanlığı affıyla 25 kişi daha serbest bırakıldı #1

    4 ayda 163 kişi serbest bırakıldı

    AA'nın haberine göre, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 21 Nisan'da ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bugüne kadar serbest bırakılanların sayısı 163'e ulaştı.

    Mısır da Cumhurbaşkanlığı affıyla 25 kişi daha serbest bırakıldı #2


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