Haberler

Dünya Haberleri

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 25 kişi daha serbest bırakıldı

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 25 kişi daha serbest bırakıldı

Mısır'da, Cumhurbaşkanlığı affıyla biri gazeteci olmak üzere ihtiyati olarak tutuklu bulunan 25 kişinin daha serbest bırakıldığı bildirildi.