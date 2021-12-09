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- Mısır'da etkili olan kum fırtınası etrafa korku saçtı
Mısır'da etkili olan kum fırtınası etrafa korku saçtı
Özellikle başkent Kahire olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde kendini gösteren kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.
- İHA
- 09.12.2021 - 01:30
Mısır'ın birçok yerinde etkisini gösteren kum fırtınası hayatı felç etti.
Özellikle başkent Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgesinde görülen kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi.
YETKİLİLER, İNSANLARI UYARDI
Görüşme mesafesi düşerken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Meteoroloji servisi, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek halkı evde kalma konusunda uyardı.
Mısır'da etkili olan kum fırtınası etrafa korku saçtı VİDEO