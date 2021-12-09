Haberler

Dünya Haberleri

Mısır'da etkili olan kum fırtınası etrafa korku saçtı

Mısır'da etkili olan kum fırtınası etrafa korku saçtı

Özellikle başkent Kahire olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde kendini gösteren kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.