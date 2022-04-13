Mısır'da feci kaza: 10 ölü, 14 yaralı

Turistleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı

Mısır’ın Aswan kenti ile ünlü Abu Simbel Tapınağı arasındaki 300 kilometrelik yolda turistleri taşıyan bir otobüs ile otomobil çarpıştı.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

14 kişi yaralandı

Valilikten yapılan açıklamada 8'i Fransız ve 6'sı Belçikalı 14 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan kişilerde kırık kemikler, çürükler ve yüzeysel yaralanmalar olduğu açıklandı.

2020’de 7 bin kişi kazaya kurban gitti

Mısır'da birçok yolun bakımsız olması nedeni ile trafik kazalarının yaygın olduğu belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre 2020 yılında ülkede 7 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.