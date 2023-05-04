Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı

İHA
Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan ülkesi olan Mısır’da feci bir kaza oldu…
Ülkenin batısındaki Yeni Vadi bölgesinde bulunan Assuit-Kharga otoyolunda bir yolcu otobüsü, kamyona çarptı.
14 ölü, 25 yaralı
Olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Bölge Valisi Muhammed el-Zamlut’un yaptığı açıklamaya göre kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Kazanın nedeni bilinmiyor
Yolcu otobüsünde 45 kişinin bulunduğu, varış noktasının başkent Kahire olduğu öğrenildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.