Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı
İHA

Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan ülkesi olan Mısır’da feci bir oldu…

Ülkenin batısındaki Yeni Vadi bölgesinde bulunan Assuit-Kharga otoyolunda bir yolcu otobüsü, kamyona çarptı.

14 ölü, 25 yaralı

Olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bölge Valisi Muhammed el-Zamlut’un yaptığı açıklamaya göre kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Kazanın nedeni bilinmiyor

Yolcu otobüsünde 45 kişinin bulunduğu, varış noktasının başkent Kahire olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı
Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı
Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı
Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı