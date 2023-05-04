Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı Yeni Vadi bölgesinde bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünde 45 kişinin bulunduğu öğrenilirken, kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

İHA

Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan ülkesi olan Mısır’da feci bir kaza oldu…

Ülkenin batısındaki Yeni Vadi bölgesinde bulunan Assuit-Kharga otoyolunda bir yolcu otobüsü, kamyona çarptı.

14 ölü, 25 yaralı

Olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bölge Valisi Muhammed el-Zamlut’un yaptığı açıklamaya göre kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Kazanın nedeni bilinmiyor

Yolcu otobüsünde 45 kişinin bulunduğu, varış noktasının başkent Kahire olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.